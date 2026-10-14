Vacilla la tregua energetica

Londra, Zelensky incassa il sostegno di Burnham

Intanto la Commissione europea ha erogato 2,8 miliardi di euro all'Ucraina

di Leonardo Mochi
14 Ott 2026 - 19:05
01:28 
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