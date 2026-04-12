Londra riscrive il Government War Book, il libro con i piani in caso di conflitto

Per la prima volta dalla fine della Guerra Fredda i Paesi europei tornano a ragionare sulla guerra non come concetto astratto distante, ma come pericolo imminente e geograficamente sempre più vicino. Lo fa la Gran Bretagna, che rispolvera per la prima volta dopo 50 anni, il Government War Book, ideato durante la prima guerra mondiale, e regolarmente aggiornato fino al 1976. Un manoscritto legato con lo spago, contenente tutte le indicazioni su come mobilitare l'esercito, i civili e l'industria in caso di crisi. Ma anche su come chiudere le scuole, sgomberare gli ospedali, razionare il cibo. Concetti del secolo scorso, che devono essere aggiornati. Ne è convinto il capo di stato maggiore della difesa, il generale e ingegnere Richard Knighton.