Londra, Oxford Street diventa pedonale: la via dello shopping cambia volto

Nata da una traccia dei legionari romani, Oxford Street è – da sempre – il cuore pulsante della Capitale Britannica. Fino al secolo scorso da qui passavano manifestazioni e persino condannati a morte. Negli anni 70 invece, fu uno degli epicentri della vita culturale di Londra con i primi concerti dei Rolling Stones e la moda punk. Da circa 20 anni è diventata il tempio dello shopping, per inglesi e turisti. Ora, la svolta: quasi un chilometro dell’arteria londinese è chiuso al traffico. Dietro il progetto da 150milioni di euro, firmato dal primo cittadino Sadiq Khan, anni di declino: pandemia, acquisti online, e la chiusura di storici punti vendita.