A Londra non piove da un mese: nei parchi c'è solo erba secca

Hyde Park, il cuore verde di Londra, celebre per i suoi prati ben curati, è ora una distesa desertica di erba secca bruciata dal sole. Nella capitale britannica non piove da oltre un mese e i suoi abitanti non ricordano nulla di simile. Lo stesso nel resto del Regno Unito. In metà del Paese è stato ufficialmente dichiarato lo stato di siccità: fiumi a livelli minimi, laghetti in secca, paesaggi trasformati. Milioni di persone sono soggette a restrizioni sull'innaffiamento di piante e giardini: per i trasgressori la multa può arrivare a mille sterline