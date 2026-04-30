Londra, la misteriosa statua firmata "Banksy" comparsa nel cuore della città
L'opera raffigura un uomo con il volto coperto da una bandiera: è comparsa a Waterloo Place"
È apparsa nel centro di Londra una nuova statua che raffigura un uomo mentre cammina oltre il bordo di un piedistallo. Molti hanno dato per scontato che si tratti della nuova opera di Banksy. Un sospetto alimentato dal fatto che la sua firma sembra essere stata scarabocchiata alla base della statua.
La figura regge un'asta con una bandiera, il tessuto gli copre il volto.L'installazione è apparsa durante la notte a Waterloo Place, a circa 450 metri da Downing Street. Si trova accanto alle statue di Edoardo VII e al memoriale della guerra di Crimea. Di solito però Banksy rivendica la paternità delle sue opere: è giallo.