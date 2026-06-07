Londra, l'arte dei burattini indiani invade South Kensington

Imponenti burattini, percussioni dal vivo e sculture in movimento hanno sfilato a South Kensington a Londra per celebrare le tradizioni artistiche, musicali e artigianali dell'Asia meridionale. L'evento promosso da Serendipity Arts si ispira al ricco patrimonio indiano di arte burattinaia e quest'anno celebra i 175 anni dalla Grande Esposizione, che presentò al mondo i risultati industriali e culturali del Regno Unito e di altre nazioni. Serendipity Arts è un'organizzazione senza scopo di lucro che sostiene artisti di arti visive, musica, teatro, danza e design in Asia meridionale e non solo.