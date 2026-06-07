a 175 anni della Grande Esposizione

Londra, l'arte dei burattini indiani invade South Kensington

L'evento, promosso da Serendipity Arts nell'ambito del Great Exhibition Road Festival, celebra il patrimonio artistico dell'Asia meridionale

07 Giu 2026 - 10:54
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Imponenti burattini, percussioni dal vivo e sculture in movimento hanno sfilato a South Kensington a Londra per celebrare le tradizioni artistiche, musicali e artigianali dell'Asia meridionale. L'evento promosso da Serendipity Arts si ispira al ricco patrimonio indiano di arte burattinaia e quest'anno celebra i 175 anni dalla Grande Esposizione, che presentò al mondo i risultati industriali e culturali del Regno Unito e di altre nazioni. Serendipity Arts è un'organizzazione senza scopo di lucro che sostiene artisti di arti visive, musica, teatro, danza e design in Asia meridionale e non solo.