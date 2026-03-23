Londra: incendiate ambulanze di una comunità ebraica, "è atto antisemita"
Il premier britannico Keir Starmer ha commentato:""l'antisemitismo non ha posto nella nostra società"
La polizia di Londra ha avviato un'indagine dopo un attacco incendiario avvenuto nelle ultime ore contro quattro ambulanze del servizio ebraico di emergenza Hatzolah nel quartiere di Golders Green, che ospita la più grande comunità ebraica di Londra.
Sarebbe un "atto antisemita"
Secondo la Polizia si tratterebbe di un "atto antisemita". Hatzolah è un'organizzazione non profit di volontariato che fornisce gratuitamente assistenza medica d'emergenza e trasporto in ospedale alla comunita' ebraica, attiva a Golders Green dal 1979.
Si cercano tre persone A seguito dell'attacco è scattato un maxi intervento dei vigili del fuoco con oltre quaranta uomini sul posto insieme agli agenti di polizia. In particolare gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza che avrebbero rivelato tre persone con volto coperto avvicinarsi a un'ambulanza e darle fuoco.
Starmer condanna
Il primo ministro britannico ha condannato "l'attacco incendiario antisemita". Keir Starmer, la cui moglie Victoria è di religione ebraica, ha scritto su X: "Si tratta di un attacco incendiario antisemita profondamente scioccante. Il mio pensiero va alla comunità ebraica che si sveglia stamattina con questa orribile notizia". Il premier ha aggiunto che "l'antisemitismo non ha posto nella nostra società". Parole dure anche dal ministro della Salute britannico, Wes Streeting: "Si tratta di un ripugnante attacco contro le ambulanze ebraiche. Dobbiamo restare uniti contro l'odio antisemita".