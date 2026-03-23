Londra: incendiate ambulanze di una comunità ebraica, "è atto antisemita"

Il primo ministro britannico ha condannato "l'attacco incendiario antisemita". Keir Starmer, la cui moglie Victoria è di religione ebraica, ha scritto su X: "Si tratta di un attacco incendiario antisemita profondamente scioccante. Il mio pensiero va alla comunità ebraica che si sveglia stamattina con questa orribile notizia". Il premier ha aggiunto che "l'antisemitismo non ha posto nella nostra società". Parole dure anche dal ministro della Salute britannico, Wes Streeting: "Si tratta di un ripugnante attacco contro le ambulanze ebraiche. Dobbiamo restare uniti contro l'odio antisemita".