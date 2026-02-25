Londra, il principe William indossa il camice per un giorno

Sono giornate ricche di impegni quelle del principe William e di suo fratello, Harry. Il primo si è recato al laboratorio biomedico Francis Crick Institute di Londra e, con indosso il camice, si è cimentato per un giorno nella professione di ricercatore biomedico. Il principe ha effettuato alcuni esperimenti al microscopio e ha potuto osservare quelli svolti dagli studenti del polo. A chilometri di distanza, ad Amman, in Giordania, Harry ha partecipato a una riunione dell'organizzazione mondiale della sanità insieme a sua moglie, Meghan Markle. Marito e moglie si sono seduti alla tavola rotonda insieme al personale dell'Oms.