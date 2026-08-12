"Conte faccia-di-bidone"

Londra, il "guerriero intergalattico" che sfida Farage per il Parlamento

Personaggio politico satirico creato dal comico"Jonathan Harvey e che già ha partecipato ad altre elezioni nel passato

12 Ago 2026 - 10:23
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