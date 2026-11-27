"È bello che tanti giovani italiani vogliano venire nel Regno Unito, e viceversa. Significa creare legami veri tra le persone, e avvicinare popoli diversi dando loro l’opportunità di imparare l’uno dall’altro ed è importantissimo. Sono scambi che possono cambiare la vita e il futuro dei nostri ragazzi", continua Falconer. Buone notizie anche per il Made in Italy a tavola, un mercato da 5 miliardi di euro solo nel regno unito. "Ci saranno meno controlli sul cibo che i produttori italiani mandano nel Regno Unito, e viceversa. Conviene a tutti. Potremo nuovamente apprezzare i nostri prodotti agroalimentari sapendo di avere gli stessi standard e le stesse regole, ma con molti meno controlli, ritardi e burocrazia da entrambe le parti". Resta un nodo: le rette universitarie, che per gli studenti europei costano ancora circa il triplo. Ma per trovare un’intesa c’è ancora tempo fino a maggio 2027.