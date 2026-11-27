Londra e Bruxelles tornano a stringersi la mano, il ministro britannico per i rapporti con l'Europa: "E' un accordo che conviene a tutti"
Dieci anni dopo la Brexit, il negoziatore dell'accordo spiega a Tgcom24 l'importanza nel nuovo patto che coinvolge anche cibo, ambiente e giovanidi Federico Gatti
Dieci anni dopo la Brexit, Londra e Bruxelles tornano a stringersi la mano. All’indomani dell’accordo su cibo, ambiente e giovani abbiamo incontrato l'uomo che lo ha negoziato: il ministro britannico per i rapporti con l'Europa Hamish Falconer. "Rispettiamo il risultato del referendum e siamo vincolati al nostro programma elettorale. Ma dobbiamo pensare al nostro rapporto di lungo periodo con l'Unione europea. Il primo ministro presenterà il suo programma il mese prossimo. Siamo un Paese europeo e dobbiamo ripensare il rapporto con i nostri partner più vicini". Il cuore dell'intesa sono i giovani. Ogni anno centomila ragazzi europei, italiani compresi, tra i 18 e i 31 anni, potranno vivere nel Regno Unito fino a tre anni: per lavorare, studiare o viaggiare.
"È bello che tanti giovani italiani vogliano venire nel Regno Unito, e viceversa. Significa creare legami veri tra le persone, e avvicinare popoli diversi dando loro l’opportunità di imparare l’uno dall’altro ed è importantissimo. Sono scambi che possono cambiare la vita e il futuro dei nostri ragazzi", continua Falconer. Buone notizie anche per il Made in Italy a tavola, un mercato da 5 miliardi di euro solo nel regno unito. "Ci saranno meno controlli sul cibo che i produttori italiani mandano nel Regno Unito, e viceversa. Conviene a tutti. Potremo nuovamente apprezzare i nostri prodotti agroalimentari sapendo di avere gli stessi standard e le stesse regole, ma con molti meno controlli, ritardi e burocrazia da entrambe le parti". Resta un nodo: le rette universitarie, che per gli studenti europei costano ancora circa il triplo. Ma per trovare un’intesa c’è ancora tempo fino a maggio 2027.