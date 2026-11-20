Le note di "God Save the King" risuonano nel Parlamento europeo: dieci anni dopo la Brexit, tra Londra e Bruxelles la musica cambia. Il premier Andy Burnham porta a casa un accordo storico: 100mila giovani europei l'anno potranno vivere e lavorare nel Regno Unito fino a tre anni, e altrettanti britannici in Europa. Da gennaio Londra rientra in Erasmus e dal 2028 adotterà gli standard Ue per i prodotti agroalimentari, riducendo i controlli doganali. Intesa anche su energia, difesa, immigrazione e intelligenza artificiale. Resta il nodo delle rette universitarie, ma il reset è avviato.