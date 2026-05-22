Londra, con il riconoscimento facciale arrestate 2500 persone ricercate

"Da quando abbiamo avviato questa attività, dall'inizio del 2024 sono state arrestate circa duemila e cinquecento persone ricercate. Solo quest'anno 500. Quindi il numero di criminali ricercati è davvero alto. Ora, quando parlo di criminali ricercati, mi riferisco a persone ricercate dalla polizia e dai tribunali per reati che vanno dalla rapina, alla violenza contro donne e ragazze, come lo stupro, o abbiamo avuto un caso di strangolamento particolarmente orribile. E proprio di recente è apparso un servizio in cui un pedofilo camminava per strada tenendo per mano una bambina di otto anni, nonostante fosse soggetto a restrizioni per i reati commessi e non avrebbe mai dovuto uscire da solo con una bambina così piccola; di conseguenza, ora è tornato in prigione."

