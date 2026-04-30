Londra, l'arresto del sospettato dell'accoltellamento nel quartiere ebraico
Nel video si vede l'uomo cadere a terra prima di essere trattenuto dagli agenti
Mercoledì la polizia di Londra ha diffuso il video ripreso dalle bodycam di due agenti coinvolti nell'arresto di un uomo accusato di aver accoltellato due ebrei nella capitale. Il video mostra il sospettato che cammina verso gli agenti, che gridano di "lasciare cadere il coltello" ed estraggono i taser. Il sospettato viene visto cadere a terra prima di essere trattenuto dagli agenti.