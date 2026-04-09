Londra, a Buckingham Palace la mostra sui vestiti di Elisabetta II
La collezione ripercorre la vita della sovrana che quest'anno"avrebbe compiuto 100"anni. Esposti anche l'abito da sposa e quello dell'incoronazionedi Marta Vittadini
Un secolo di moda, attraverso un'interprete unica: la regina Elisabetta. In occasione del centenario della sua nascita, Londra celebra l'indimenticabile sovrana con una mostra dedicata al suo stile. I pagliaccetti dell'allora principessina di York, gli outfit da ragazzina, le divise degli anni di guerra e poi gli abiti entrati nella storia, come quello dell'incoronazione del 1953.