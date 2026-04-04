Lo zoo dell'Oregon dà il benvenuto a due pulcini di pinguino

I pinguini di Humboldt vivono lungo la costa sudamericana in Perù e Cile. Sono gli esemplari più a rischio d'estinzione a causa della pesca delle loro prede (soprattutto acciughe e sardine), delle reti nelle quali rimangono bloccati e delle interruzioni della riproduzione dovute alla rimozione da parte dell'uomo dei depositi di guano che utilizzano come nidi.