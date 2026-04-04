Negli Stati Uniti

Lo zoo dell'Oregon dà il benvenuto a due pulcini di pinguino

Si tratta di esemplari appartenenti alla razza Humboldt: impiegheranno alcuni anni per sviluppare il tipico colore bianco e nero

04 Apr 2026 - 11:38
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I pinguini di Humboldt vivono lungo la costa sudamericana in Perù e Cile. Sono gli esemplari più a rischio d'estinzione a causa della pesca delle loro prede (soprattutto acciughe e sardine), delle reti nelle quali rimangono bloccati e delle interruzioni della riproduzione dovute alla rimozione da parte dell'uomo dei depositi di guano che utilizzano come nidi.

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