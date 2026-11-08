In cina

Lo spettacolo della neve sulla Grande muraglia cinese

Le suggestive immagini della prima neve dell'anno che cade su alcuni tratti della muraglia, sia vicino a Pechino che nella vicina provincia dello Hebei

08 Nov 2026 - 16:03
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