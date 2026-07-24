Livorno, vicesindaca in pantaloncini alla conferenza stampa: pioggia di insulti e commenti sessisti

Insulti sessisti alla vicesindaca di Livorno, Libera Camici. La sua "colpa"? Essersi presentata a una conferenza stampa con gli shorts, pantaloni molto corti che hanno lasciato in mostra le sue gambe. Apriti cielo. Mai avrebbe immaginato che quella decisione, assunta immediatamente dopo una riunione in comune senza nemmeno avere il tempo di cambiarsi, avrebbe portato a una valanga di frasi sgradevoli e sessiste che di lì a poco avrebbero invaso la diretta in streaming. Già perché l'attenzione dei leoni (e delle leonesse) da tastiera si è presto spostata dal contenuto della conferenza stampa, tenuta da sindaco e assessori, alle gambe della vicesindaca.