Isola di Linosa, impressionante mareggiata danneggia il porticciolo

20 Gen 2026 - 16:30
00:37 

Il ciclone Harry sta devastando il Sud Italia: tra le zone più colpite, la Sicilia orientale e le province di Catania, Messina e Siracusa. A Linosa (isola a nord di Lampedusa e appartenente all'arcipelago delle Pelagie) la tempesta ha devastato il porticciolo, provocando ingenti danni alle imbarcazioni e ai piccoli magazzini dei pescatori. 

