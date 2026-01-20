Isola di Linosa, impressionante mareggiata danneggia il porticciolo

Il ciclone Harry sta devastando il Sud Italia: tra le zone più colpite, la Sicilia orientale e le province di Catania, Messina e Siracusa. A Linosa (isola a nord di Lampedusa e appartenente all'arcipelago delle Pelagie) la tempesta ha devastato il porticciolo, provocando ingenti danni alle imbarcazioni e ai piccoli magazzini dei pescatori.