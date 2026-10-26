Lino Banfi: "Non sono felicissimo della vita che ho avuto"

A "Verissimo" Lino Banfi, che ha festeggiato 90 anni a luglio scorso, tira le somme della sua vita e confida a Silvia Toffanin: "Non sono felicissimo della vita che ho avuto. Non ho mai fatto un bel viaggio, non ho visto nulla dell'estero, mai una crociera con mia moglie Lucia e neanche dopo con qualche figlio".

"Tante cose non le ho fatte - prosegue - Però alla fine dico: ma a me che mi frega? Non è necessario per forza farle, non è obbligatorio per forza saper nuotare, non ho avuto il tempo di imparare, non è che io ero scemo".