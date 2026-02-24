Lindsey Vonn, il video social in cui parla dopo l'infortunio

Lindsey Vonn torna a parlare dopo l'infortunio, in un video sui social, in cui racconta i tanti interventi che ha subito e i mesi che la aspettano. Con un ringraziamento al suo medico, Tom Hackett: "Mi ha salvato la gamba dall'amputazione", ha detto la campionessa americana, dimessa dopo due settimane di ospedale. L'incidente nella discesa libera di Cortina ha causato una frattura complessa alla tibia, che coinvolgeva anche testa del perone e il piatto tibiale: "Praticamente era tutto a pezzi. La situazione era molto complessa perché ho sviluppato una sindrome compartimentale".