Libano Unifil, Gen. di divisione Diodato Abagnara: "Nostra Pasqua dedita alla pace"

Nonostante le festività pasquali, continuano i fuochi incrociati tra Israele e Iran. Particolarmente sollecitata in questa fase è la missione Unifil in Libano, dispiegata nel Sud del paese dei cedri al fine di ricercare una de-escalation tra le forze armate israeliane e le milizie di Hezbollah, senza però dimenticare il sostegno ai civili. "È una Pasqua diversa, dedita al servizio, ma che mantiene un valore per la pace. Prioritario il sostegno alle agenzie umanitarie e la protezione dei civili", spiega il Generale di divisione e Comandante della missione Diodato Abagnara.