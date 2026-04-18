Libano, migliaia in coda per tornare a casa dopo il cessate il fuoco
La corsa degli sfollati dopo l'annuncio del presidente degli Stati Uniti
Nel sud del Libano, migliaia di sfollati si sono radunati per rientrare nelle proprie case dopo l’annuncio di un cessate il fuoco di dieci giorni. Il ritorno, accolto da musiche e bandiere, si è però scontrato con la realtà della distruzione in diverse località, tra cui il villaggio di Jibsheet, dove gli abitanti hanno trovato edifici rasi al suolo e strade devastate.