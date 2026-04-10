Libano, si apre uno spiraglio per i negoziati con Israele

Dopo le bombe, si apre uno spiraglio per i negoziati. Funzionari di Israele e Libano dovrebbero incontrarsi la settimana prossima a Washington per un primo round di colloqui diretti. Dopo gli oltre 250 morti negli attacchi israeliani di due giorni fa e le richieste del governo di Beirut per un incontro finalizzato a mettere fine al conflitto, il premier Netanyahu ha accettato di dare il via ai negoziati, con l’obiettivo di disarmare Hezbollah e stabilire relazioni tra due Paesi che sono in guerra dal 1948.