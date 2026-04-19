Libano, rimpallo di responsabilità per il soldato francese ucciso. Trump: "Israele"grande alleato, a differenza di altri"

Il fragile cessate il fuoco tra Beirut e Tel Aviv assomiglia più a una guerra a bassa intensità piuttosto che a una tregua effettiva. Nelle scorse ore, un riservista dell'esercito israeliano è morto, mentre altri nove soldati sono rimasti gravemente feriti a causa dell'esplosione di un ordigno piazzato da Hezbollah in una strada del Libano meridionale occupata dallo Stato ebraico. Poco dopo l'attacco, Tel Aviv ha risposto colpendo diversi obiettivi nella zona, mentre migliaia di sfollati stavano rientrando con la speranza di rivedere le proprie case. La tensione resta alta e a pagarne le conseguenze è stato Florian Montorio, soldato francese in servizio con l'Unifil, rimasto ucciso durante un'imboscata nel sud del Paese dei cedri. La responsabilità sarebbe di Hezbollah che tuttavia smentisce. "Inammissibile attacco a Unifil in Libano. Il più sentito cordoglio per la scomparsa del soldato", il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Macron. Parole condivise anche dalle autorità libanesi che promettono di indagare sull'accaduto.