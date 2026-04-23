Libano, il contingente italiano Unifil dona una nuova statua di Gesù

Una nuova statua di Gesù è stata donata dal contingente italiano di Unifil alla comunità di Debel, nel sud del Libano, dopo che quella precedente era stata distrutta da un militare israeliano. Il gesto dei caschi blu italiani arriva dopo la consegna di una statua sostitutiva anche da parte delle Forze di difesa israeliane, assumendo un forte valore simbolico per il villaggio e per la popolazione locale.