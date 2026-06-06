Speciale Guerra in Iran
VENTI DI GUERRA

Libano, nonostante il cessate il fuoco proseguono gli attacchi dell'Idf

Diverse persone, tra cui alcuni soldati, hanno perso la vita

di Elia Milani
06 Giu 2026 - 12:50
01:25 
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