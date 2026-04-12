Libano, la missione del vicepremier Antonio Tajani: "Per incoraggiare il dialogo"
L'obiettivo è contribuire alla distensione nell'area. In programma la visita anche ai militari italianidi Ida Molaro
Missione in Libano lunedì 13 aprile per il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Obiettivo: contribuire per le vie diplomatiche alla distensione nell'intera area del Golfo, fermando il temuto effetto domino. Niente affatto secondaria la visita ai militari di stanza nel Paese. Quattro giorni fa un blindato italiano sotto bandiera Onu era stato attaccato dall'esercito israeliano scatenando le proteste del governo e la richiesta di una condanna netta da parte delle Nazioni Unite.