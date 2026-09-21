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Libano, le rovine sopravvivono alle bombe: subacquei di nuovo tra i tesori sommersi

Riprendono le immersioni tra i resti archeologici custoditi nelle acque davanti all'antica città libanese

21 Set 2026 - 09:02
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