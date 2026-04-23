Libano, tregua appesa ai colloqui di Washington: Beirut accusa Israele di crimini di guerra
Il premier Salam denuncia l'uccisione della giornalista Amal Khalil mentre Usa e diplomazia tentano di salvare il cessate il fuocodi Elia Milani
Resta appesa ai colloqui a Washington la fragile tregua tra Israele e Hezbollah, mentre il Libano alza il livello dello scontro diplomatico accusando Israele di "crimini di guerra" dopo la morte della giornalista Amal Khalil, uccisa in un raid nel sud del Paese. Beirut chiederà una proroga del cessate il fuoco e il ritiro delle truppe israeliane, mentre Tel Aviv pretende maggiore collaborazione contro Hezbollah. Sul terreno, però, le tensioni restano alte.