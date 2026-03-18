Libano, Israele bombarda Beirut: crolla un edificio nel centro della città

Un attacco aereo israeliano ha colpito un edificio nel centro di Beirut, provocandone il crollo. Una grande colonna di fumo grigio si è alzata in aria nel quartiere di Bachoura, zona vicina al centro della capitale libanese che era stata presa di mira da Israele anche la settimana scorsa. L'esercito israeliano ha rilasciato una dichiarazione in cui sollecitava l'evacuazione di un edificio nel quartiere centrale di Beirut prima dell'attacco del 18 marzo. Gli attacchi aerei israeliani hanno colpito anche la periferia meridionale di Beirut, controllata da Hezbollah.