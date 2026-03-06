Beirut, colonne di fumo tra i palazzi dopo la notte di bombardamenti
L'esercito israeliano parla di 26 raid contro infrastrutture di Hezbollah nel sud della capitale libanese
Pennacchi di fumo si sono alzati sopra gli edifici di Beirut dopo una serie di attacchi aerei condotti durante la notte da Israele. I bombardamenti hanno colpito in particolare Dahieh, quartiere nella parte sud della capitale libanese. A riferire dell’operazione è stato l’esercito israeliano, che ha pubblicato un messaggio sui social: "L'aeronautica israeliana ha condotto un'ampia ondata di 26 attacchi nell'area di Dahieh, in Libano, prendendo di mira le infrastrutture terroristiche di Hezbollah".