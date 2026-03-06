Beirut, colonne di fumo tra i palazzi dopo la notte di bombardamenti

Pennacchi di fumo si sono alzati sopra gli edifici di Beirut dopo una serie di attacchi aerei condotti durante la notte da Israele. I bombardamenti hanno colpito in particolare Dahieh, quartiere nella parte sud della capitale libanese. A riferire dell’operazione è stato l’esercito israeliano, che ha pubblicato un messaggio sui social: "L'aeronautica israeliana ha condotto un'ampia ondata di 26 attacchi nell'area di Dahieh, in Libano, prendendo di mira le infrastrutture terroristiche di Hezbollah".