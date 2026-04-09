Libano, dopo i raid israeliani proclamata una giornata di lutto nazionale

Una luce rossa, poi una forte esplosione. Sono i bombardamenti israeliani che nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 aprile hanno colpito ancora Beirut e il Libano meridionale. Ieri lo Stato ebraico ha lanciato il più violento attacco israeliano sul Paese dei cedri dall’inizio della guerra. 100 obiettivi colpiti in 10 minuti. Più di 250 morti e oltre 1000 feriti secondo la protezione civile. Proclamata dal governo una giornata di lutto nazionale.

