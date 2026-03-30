Libano, continuano i raid delle forze israeliane: oltre 1000 morti da inizio conflitto in Medio Oriente

Dall'inizio del conflitto in Medio Oriente il numero delle vittime in Libano, per mano degli attacchi di Israele, ha raggiunto la cifra di 1.238. Nelle ultime ore, un peacekeeper è rimasto tragicamente ucciso in un esplosione in una postazione Unifil vicino ad Adchit Al Qusayr, nel sud del Paese. "Un altro è rimasto gravemente ferito. Nessuno dovrebbe mai perdere la vita al servizio della causa della pace". Lo rende noto la missione di pace Onu di stanza in Libano, precisando che "non si conoscono le circostanze dell'esplosione, ma è stata avviata un'indagine".