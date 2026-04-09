Libano, Beirut chiede colloqui diretti con Israele

Nonostante la tregua tra USA e Iran, il fronte libanese resta aperto e rischia di far saltare il cessate il fuoco tra Washington e Tehran. Il presidente americano Trump ha chiesto a Netanyahu di diminuire l'intensità dei bombardamenti: una pressione diplomatica accolta da Israele che ha annunciato la volontà di aprire al più presto negoziati diretti con il Libano con l’obiettivo di disarmare Hezbollah e stabilire relazioni tra i due Paesi, in guerra da 78 anni. Intanto i libanesi contano i danni dopo i bombardamenti che ieri hanno causato la morte di oltre 250 persone. Gli ospedali sono nel caos per l’elevato numero di feriti e, secondo l’Oms, potrebbero esaurire le forniture mediche essenziali entro pochi giorni.