Libano, Tajani: "Situazione grave, obiettivo facilitare colloqui con Israele"

Negoziati paralleli, ma entrambi con lo stesso fine: raggiungere la pace. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani fa il punto sulla situazione tra Libano e Israele sottolineando che l'obiettivo è quello di "facilitare il dialogo tra Israele e Libano in vista dei colloqui di Washington". "La situazione in Libano è grave, ho chiesto in modo particolare di garantire incolumità della popolazione civile e dei militari italiani dell'Unifil e non solo" ha proseguito il ministro. "Sosteniamo dialogo tra Usa e Iran, affinché anche lì si possa arrivare a una situazione di pace. Sono negoziati paralleli, lavoriamo per raggiungere obiettivi positivi e ci auguriamo che quello a Islamabad riprenda presto" ha concluso.