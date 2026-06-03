Speciale Guerra in Iran
Almeno 10 morti

Libano, alta tensione tra Trump e Netanyahu per i continui raid sul Paese

"Sei un pazzo, saresti in prigione senza di me, ti odiano tutti" avrebbe urlato al telefono il presidente al premier israeliano

di Elia Milani
03 Giu 2026 - 12:56
01:31 
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Un drone israeliano ha colpito mercoledì mattina un'auto lungo la superstrada A sud di Beirut. Nel Libano meridionale continuano i raid dello stato ebraico che, secondo fonti mediche, avrebbero causato almeno 10 morti. Hezbollah non smette di lanciare droni verso il nord di Israele mentre nuovi ordini di evacuazione sono stati diramati dall’Idf in tre villaggi vicino a Sidone: la popolazione è invitata a spostarsi a nord del fiume Zahrani perché quei centri saranno presto colpiti. Cronache di guerra da un medio oriente senza tregua. Nella zona di Tiro oggi si contano i danni all’ospedale Jabal Amel. Intere corsie della struttura sono state distrutte dopo che gli israeliani hanno bombardato causando 4 morti e oltre 100 feriti.

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