Leonor di Spagna diventa paracadutista: primo lancio per l'erede al trono

Leonor di Spagna ha completato il corso militare per paracadutisti nella base di Alcantarilla, in Murcia. Dopo settimane di addestramento, simulazioni e lanci operativi, ha ottenuto l'abilitazione. Le immagini diffuse dalla Casa Reale spagnola mostrano la futura regina durante le esercitazioni. Leonor è la prima erede al trono di Spagna a raggiungere questo traguardo.

