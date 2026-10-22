verso la guarigione

Leone XIV, tumore circoscritto e niente chemio: i medici escludono nuove terapie

Gli esami istologici definitivi confermano che l'adenocarcinoma al polmone era in fase iniziale

di Fabio Marchese Ragona
22 Ott 2026 - 12:40
01:18 
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