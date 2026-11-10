Leone XIV sulle orme di Francesco: il Papa accolto a Cordoba

Papa Leone ha raggiunto Cordoba, città nel cuore dell'Argentina, terra di santi e di gente dalla grande fede. Qui ha celebrato una messa nella spianata della scuola di aviazione militare. Accolto con cori da stadio, 650 mila fedeli hanno partecipato alla celebrazione. "Aprite i vostri cuori, camminate e siate santi - ha detto Prevost nell'omelia - andate e portate il vangelo". Poi ha citato Papa Francesco quando diceva che i poveri hanno bisogno di dio e di persone che esprimano con la loro vita la forza dell'amore.

