ben 8 dollari e 65 centesimi

Leone XIV riceve un rimborso per un vecchio conto corrente abbandonato

A consegnargli la somma il tesoriere dell'Illinois, in visita in Vaticano

05 Giu 2026 - 17:51
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