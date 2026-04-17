Leone XIV, dall'Africa il Pontefice lancia un anatema contro le guerre

"Beati gli operatori di pace - ha detto Prevost - guai a chi piega le religioni e il nome stesso di Dio ai propri obiettivi militari, economici e politici. Trascinando ciò che è santo in ciò che vi è di più sporco e tenebroso. La cattedrale di San Giuseppe, dove si è tenuto l'incontro per la pace, ha ascoltato le parole del Papa americano, che invita a una rivoluzione silenziosa: "I signori della guerra - ha aggiunto Leone - fingono di non sapere che basta un attimo a distruggere ma spesso non basta una vita a ricostruire. Fiingono di non vedere che occorrono miliardi di dollari per uccidere e devastare, ma non si trovano le risorse necessarie a guarire, a educare a risollevare".