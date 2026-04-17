Leone XIV, dall'Africa il Pontefice lancia un anatema contro le guerre
Durante il suo viaggio, il Papa ha rinnovato l'appello per la pace nel mondodi Fabio Marchese Ragona
"Beati gli operatori di pace - ha detto Prevost - guai a chi piega le religioni e il nome stesso di Dio ai propri obiettivi militari, economici e politici. Trascinando ciò che è santo in ciò che vi è di più sporco e tenebroso. La cattedrale di San Giuseppe, dove si è tenuto l'incontro per la pace, ha ascoltato le parole del Papa americano, che invita a una rivoluzione silenziosa: "I signori della guerra - ha aggiunto Leone - fingono di non sapere che basta un attimo a distruggere ma spesso non basta una vita a ricostruire. Fiingono di non vedere che occorrono miliardi di dollari per uccidere e devastare, ma non si trovano le risorse necessarie a guarire, a educare a risollevare".