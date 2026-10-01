229 no e 151 sì

Legge elettorale, respinte alla Camera con voto segreto le pregiudiziali

Il primo scoglio è superato, la maggioranza procede sull'approvazione

di Enrico Laurelli
01 Ott 2026 - 19:13
01:43 
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