Legge elettorale, le opposizioni rilanciano la battaglia: "È incostituzionale"

Le forze politiche di opposizione rilanciano la battaglia contro la nuova legge elettorale, appena approvata in parlamento. "La riforma è incostituzionale", attaccano. L'obiettivo ora è arrivare alla pronuncia della Consulta, prima del voto. Sono sei i punti nel mirino: dal premio di maggioranza, giudicato abnorme, all’indicazione preventiva del presidente del consiglio, dalla della parità di genere, all'aumento delle firme per presentare una lista. Fino al nodo del Senato, che deve essere eletto su base regionale.