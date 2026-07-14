Governo battuto da 30 franchi tiratori

Legge elettorale, la Camera boccia l'emendamento della maggioranza sulle preferenze

Il commento della premier sui social: "Ci abbiamo provato, ma ha vinto di nuovo la palude"

di Maurizio Amoroso
14 Lug 2026 - 23:46
02:10 
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