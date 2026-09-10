Legge elettorale,"in Senato bocciato l'emendamento del Pd

Il centrodestra si è ricompattato e ha votato in Senato contro il subemendamento presentato dalle opposizioni alla legge elettorale per introdurre le preferenze "pure". Così la maggioranza dà, ancora una volta, segno della sua compattezza nel respingere gli emendamenti presentati dalla sinistra e in particolare l'emendamento che puntava a cogliere una possibile frammentazione nel centrodestra. Ma così non è stato. Il voto sulla legge elettorale occupa il lavoro del Senato fino a martedì prossimo, in tutta probabilità