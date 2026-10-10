Legge elettorale, arriva la firma di Mattarella: le opposizioni preparano ricorsi
Le contestazioni, studiate con alcuni giuristi, riguardano più punti della riforma: dalla parità di genere, all'indicazione del presidente del consigliodi Laura Berlinguer
La firma del presidente della Repubblica è arrivata appena 24 ore dopo l'approvazione definitiva del cosiddetto Stabilicum: Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, che è già stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Le opposizioni annunciano battaglia, guardano alla consulta e preparano i ricorsi da presentare nelle varie corti di appello.