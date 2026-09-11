Le parole della premier

Legge elettorale, accise, energia, ex Ilva: Giorgia Meloni a tutto campo a Vercelli

La premier ha parlato a margine dell'inaugurazione della seconda edizione del Festival internazionale del riso"

di Francesca Pozzi
11 Set 2026 - 19:36
01:33 
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