Legge 104, Locatelli a Tgcom24: "È in atto una rivoluzione importante: si passa dal solo assistenzialismo alla valorizzazione della persona"

"Tutte queste modifiche che vengono fatte, anche in maniera indiretta, sulla legge 104 sono importanti per le persone con disabilità, per i caregiver e per i lavoratori che hanno una malattia cronico-degenerativa, oncologica, rara, e che hanno un'invalidità anche sopra al 74%. Infatti, con la legge 106 del 2025 - entrata in vigore all'inizio del 2026 - ci sono state delle misure in più di supporto per chi ha un percorso relativo alla propria condizione di salute che deve essere seguito anche da un punto di vista clinico, ha spiegato la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, intervenuta a Tgcom24 per parlare della riforma della legge 104 (e non solo). "Quindi ci sono 10 giorni annui di permesso che possono essere presi per visite, controlli medici, accertamenti e è questo molto importante ma, secondo me, ancora di più lo è il fatto che si possa usufruire di ulteriori 24 mesi non retribuiti di permesso" che possono servire molto, ad esempio, a "caregiver e chi deve seguire percorsi" clinici impegnativi "che richiedono un monitoraggio continuo".