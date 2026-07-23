Lega del Filo d'Oro Lega del Filo d'Oro, il Presidente Bartoli: "Dal riconoscimento della sordocecità ora servono servizi concreti"

Rossano Bartoli, presidente della Fondazione Lega del Filo d'Oro, illustra i risultati del Bilancio Sociale 2025: oltre 800 dipendenti, un numero record di persone seguite e l'apertura delle nuove sedi di Rende e Nuoro. Il presidente indica anche la direzione dei prossimi anni: ampliare i servizi dove la Fondazione è già presente e raggiungere le regioni che ancora non hanno un punto di riferimento sul territorio.