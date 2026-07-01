la cerimonia in svizzera

I Lefebvriani consacrano quattro nuovi vescovi

Il nuovo scisma arriva a 38 anni dall'ultimo episodio, il 30 giugno 1988. La cerimonia è avvenuta nonostante l'appello del Papa a fermarsi

01 Lug 2026 - 12:01
01:07 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
lefebvriani
video evidenza